Британский самолет-разведчик нарушил границу РФ в районе мыса Святой Нос

Британский самолет-разведчик нарушил российское воздушное пространство. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Инцидент произошел в понедельник 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской Государственной границы», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Сообщается, что в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм. Нарушителя идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

«Самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Ранее бывший американский разведчик Риттер заявил, что США пытаются переключить внимание России с Украины на другие регионы и для этого создают напряженность в различных потенциально взрывоопасных точках.