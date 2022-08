Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине

Бывший американский разведчик заявил, что США пытаются отвлечь внимание России от Украины, усиливая напряженность в других точках. Фото: REUTERS

США пытаются переключить внимание России с Украины на другие регионы и для этого создают напряженность в различных потенциально взрывоопасных точках. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

По словам Риттера, Соединенные Штаты планируют «максимально осложнить» жизнь России и заставить ее скорректировать свои планы путем изменения геополитической обстановки.

«Американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков», - резюмировал экс-разведчик.

Напомним, 1 августа на границе Косово и Сербии начала нарастать напряженность: были слышны выстрелы, в городах включили сирену.

Также сообщалось, что в Китае назвали опасной провокацией и гнусным фарсом недавний визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

После этого Тайвань посетила делегация конгресса США, китайский дипломат Лю Сяомин назвал этот визит «опасным ходом».