Путин утвердил внешний вид ордена "Мать-героиня"

Орден "Мать-героиня" будет сделан из золота с бриллиантом и эмалью. Фото: Государственный интернет-портал правовой информации.

Женщинам, получившим звание "Мать-героиня", будет вручаться знак особого отличия - орден из золота с бриллиантом и эмалью. Внешний вид знака утвердил своим указом президент России Владимир Путин. Указ президента опубликован на государственном портале правовой информации в понедельник 15 августа, он доступен здесь.

В тексте указа приводится описание ордена. Это пятилучевая звезда, в центре которой располагается круглый медальон с объемным изображением герба Российской Федерации. Герб покрыт красной эмалью, по кругу медальона идет надпись "Мать-героиня". На оборотной стороне ордена находится его номер.

Ранее сообщалось, что женщины, получившие звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в миллион рублей.

Напомним, в 2021 году в России предложили возродить почетное звание «Мать-героиня». Эту идею высказала лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о возрождении почетного звания «Мать-героиня». Глава государства напомнил, что такое звание присваивали матерям еще во времена Советского Союза.