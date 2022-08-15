"Остановите этого военного преступника": Зеленского отчитали за слова о Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что каждый российский военный, который "прикрывается Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним.

"Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они еще дешево стоят!" — испугался читатель.

"Остановите этого военного преступника", — призвал другой.

"Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", — заметил читатель.

Напомним, накануне постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что организация визита миссии под руководством агентства на Запорожскую АЭС будет прорабатываться в ближайшее время.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.