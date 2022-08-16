Минобороны России сообщило, что в Крыму загорелась площадка временного хранения боеприпасов

Пожар на территории трансформаторной подстанции локализован Фото: Кадр видео

Пожар в районе населенного пункта Майское на севере Крыма произошел на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России во вторник, 16 августа 2022 года.

"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - уточнили в ведомстве.

По данным министерства обороны, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

В Минэнерго России добавили, что пожар на трансформаторной подстанции локализован.

Как ранее писал сайт KP.RU, на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал сообщить подробности инцидента позднее, когда станут ясны обстоятельства чрезвычайного происшествия.

По словам очевидцев, возникновению огня предшествовал сильный хлопок. О разрушениях информации не приводится.