Два человека пострадали при детонации боеприпасов на севере Крыма

Два человека пострадали при пожаре в Джанкойском районе Фото: Кадр видео

При возгорании на временном складе хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, в результате которого произошла детонация боеприпасов, пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник, 16 августа 2022 года.

"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает, - уточнил Аксенов в своем телеграм-канале. - Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону".

Чиновник уточнил, что в ликвидации чрезвычайного происшествия задействованы силы и средства МЧС России, Рогвардии, Минобороны РФ, а также экстренных служб.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России проинформировало, что пожар на севере Крыма произошел на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, что спровоцировало детонацию зарядов.