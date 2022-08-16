Путин сообщил о попытке США затянуть конфликт на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Соединенные Штаты пытаются затягивать конфликт на Украине, о чем свидетельствует текущая ситуация. Соответствующее заявление российский лидер сделал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности во вторник, 16 августа 2022 года.

"Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт, - констатировал президент Российской Федерации. - И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке".

Глава государства уверен, что таким образом США стремится отвлечь население государства от собственных внутренних проблем, таких как рекордная инфляция и зашкаливающие цены на бензин.

Всю ответственность за возникшие острые проблемы Белый дом необоснованно пытается возложить на Россию и Китай, утверждает Владимир Путин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты вступили в сильнейший финансовый кризис. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.