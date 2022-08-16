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Политика16 августа 2022 7:31

Шойгу заявил, что спецоперация России развеяла миф о поставляемом на Украину "супероружии" Запада

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что все эти виды оружия "перемалываются в боях"
Виктор БАЖЕНОВ
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что спецоперация РФ развеяла миф о "супероружии" Запада, поставляемом на Украину.

- Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте, — сказал руководитель российского военного ведомства.

По его словам, ранее на роль "супероружия" претендовали ПЗРК Javelin, сейчас — РЗСО HIMARS. Шойгу подчеркнул, что все эти виды оружия "перемалываются в боях".

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем. Также он считает, что частично вина за сложившуюся ситуацию лежит и на американском правительстве. По его мнению, властям США стоит предпринять меры для разрядки международной напряженности и не усиливать противостояние сторон. До этого Киссинджер высказывал мнение о том, что постоянная конфронтация с Китаем не принесет пользы США, которые должны всеми силами стараться не допустить появления в мире любого другого гегемона.