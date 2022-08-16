Путин заявил, что Запад ведет политику сдерживания других стран для сохранения своей гегемонии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад стремится любой ценой сохранить свою гегемонию, из-за чего ведет политику сдерживания других стран. Соответствующее заявление российский лидер сделал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности во вторник, 16 августа 2022 года.

"Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - подчеркнул глава государства.

По оценке Владимира Путина, несмотря на все усилия западных стран, все больше государств стремятся отстаивать свой суверенитет и уже появляются контуры нового многополярного мироустройства.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что "упорное стремление к сохранению гегемонии все дороже обходится и европейцам, и американцам", о чем свидетельствуют их внутренние проблемы с ценами и дефицитом энергоресурсов.