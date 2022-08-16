Сенатор Пушков заявил, что позиция Запада по Украине несет ему сплошные убытки и потери

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию западных журналистов о готовности Евросоюза "нанести предательский удар в спину" Украине из-за холодов, цен на энергию и на продукты питания.

"Однако здесь возникает вопрос: а что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери", - подчеркнул российский сенатор в своем телеграм-канале.

Алексей Пушков добавил, что "упорное стремление к сохранению гегемонии все дороже обходится и европейцам, и американцам".

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что охваченные паникой страны Европы из-за последствий роста цен на энергию и продукты питания могут нанести Украине "предательский удар" уже этой зимой. Автор также добавил, что это порождает сомнения в стойкости Запада.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что жители Европы этой зимой будут "люто мерзнуть" в своих домах. Политик добавил, что Москва в этом не виновата.