Глава МИД Украины заявил, что западные страны ждут падения Киева Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ожидают, когда Киев сдастся для того, чтобы все проблемы решились сами собой.

Как рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины, в интервью и в простом общении с другими министрами иностранных дел его часто спрашивают: «а сколько вы еще продержитесь?». «Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», - сказал министр.

По его словам, у есть такое ощущение, как будто сейчас все ждут, когда Украина рухнет, а проблема, таким образом, исчезнет сама собой.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, указав на то, что подобных мер требуют обстоятельства. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.