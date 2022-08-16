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Политика16 августа 2022 8:15

Глава МИД Украины заявил, что западные страны ждут падения Киева

По словам Кулебы, Запад ожидает, что все проблемы решились сами собой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Украины заявил, что западные страны ждут падения Киева

Глава МИД Украины заявил, что западные страны ждут падения Киева

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ожидают, когда Киев сдастся для того, чтобы все проблемы решились сами собой.

Как рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины, в интервью и в простом общении с другими министрами иностранных дел его часто спрашивают: «а сколько вы еще продержитесь?». «Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», - сказал министр.

По его словам, у есть такое ощущение, как будто сейчас все ждут, когда Украина рухнет, а проблема, таким образом, исчезнет сама собой.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, указав на то, что подобных мер требуют обстоятельства. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.