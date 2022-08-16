В России 16 августа 2022 выявлено 23 909 случаев заражения коронавирусом

Свыше 23 тысяч человек заболели коронавирусом в России за прошедшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки на территории России выявлено 23 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 во вторник, 16 августа 2022 года.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразились 5530 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там зарегистрированы 3776 случаев, на третьем – Московская область, в которой инфицировались 866 жителей.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции либо осложнений после нее в России скончались 59 человек, выздоровело – 20 583 пациента. Кроме того, с COVID-19 были госпитализированы 3411 человек.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 18 931 140 жителей, а выздоровело от инфекции 18 172 070 человек. Всего в России с начала пандемии COVID-19 от него умерли 18 172 070 пациентов.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения. Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма "омикрон", протекает не так тяжело, отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендовал людям из категорий риска носить в общественных местах маски и пользоваться антисептическими средствами, а также проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода.