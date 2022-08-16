Гранты на развитие получат 21 социальное предприятие Чувашии

На финансовую поддержку могли претендовать компании с официальным статусом “социальное предприятие”, которые зарегистрированы в Федеральной налоговой службе. Из 25 социальных предпринимателей, которые в этом году боролись за гранты, государственную поддержку получит 21.

Среди них проекты спортивной подготовки и оздоровления населения, создания развивающих центров для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведения фестиваля ретро-автомобилей, обустройства интерактивного музея древних музыкальных инструментов, лингвистического лагеря и занятий креативной математикой, развития футбольной школы, а также начинания в сфере театрального искусства.

Господдержку социального бизнеса внедрили в России в 2021 году. Тогда 9 социальных предпринимателей Чувашии получили гранты на реализацию своих проектов на сумму 3,7 млн. рублей. В текущем году в региональном бюджете на эти цели запланировали 10 млн рублей. Максимальная сумма гранта достигает полумиллиона рублей.

Грантовая поддержка социальщиков осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» “В 2021 году в Чувашской Республике числилось 30 социальных предприятий, в 2022 году число увеличилось до 55 человек, это на 16,7 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Такой рост говорит о том, что предпринимателей, которые готовы становиться генераторами социальных улучшений в зоне влияния своего бизнеса, становится больше. Разумеется, государство готово поддерживать таких предпринимателей. Так, с этого года сумма софинансирования проектов со стороны бизнеса снижена с 50 до 25%.

Таким образом, государство берет на себя расходы по софинансированию 75 % от стоимости социального проекта”, - заявил Дмитрий Краснов. Помимо грантовой поддержки социальные предприниматели Чувашии имеют льготный доступ предпринимательским услугам центра “Мой бизнес”.