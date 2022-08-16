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Происшествия16 августа 2022 9:44

При детонации боеприпасов на севере Крыма повреждена железная дорога

Восстановительные работы уже ведутся
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
При детонации боеприпасов в Крыму повреждения получили железнодорожные пути

При детонации боеприпасов в Крыму повреждения получили железнодорожные пути

Фото: Кадр видео

Железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма получили повреждения во время детонации боеприпасов при пожаре на временном сладе воинской части. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале во вторник, 16 августа 2022 года.

"В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя, - уточнил Крючков. - Ведутся восстановительные работы".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов оповестил население о временной приостановке движения поездов на полуостров с материковой части России.

По словам руководителя республики, пассажирские поезда будут останавливаться на станции Владиславовка. Оттуда организуют доставку людей автобусами на ближайшие автостанции.

По данным сайте "КП-Крым", семь поездов задержаны из-за детонации боеприпасов в Крыму. В их числе два поезда маршрута Москва – Севастополь, по одному - Санкт-Петербург – Евпатория и Мурманск - Севастополь.