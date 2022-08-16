Минобороны подтвердило диверсию на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал из-за диверсии. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении уточняется, что в результате происшествия ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых электростанция, железнодорожное полотно, линия электропередачи (ЛЭП), «а также ряд жилых домов». В министерства также отметили, что серьезно пострадавших нет, и на данный момент принимаются необходимые меры для того, что ликвидировать последствия диверсии.

Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что железнодорожные пути в Джанкойском районе республики получили повреждения во время детонации боеприпасов при пожаре на временном сладе воинской части. Незадолго до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о временной приостановке движения поездов на полуостров с материковой части страны.