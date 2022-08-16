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Политика16 августа 2022 10:12

Эстония закрыла границу с Россией на пункте Нарва-Ивангород

В Нарве сейчас проводят демонтаж памятника-танка Т-34
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эстония закрыла границу с Россией на пункте Нарва-Ивангород

Эстония закрыла границу с Россией на пункте Нарва-Ивангород

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород, где теперь не пропускают ни российских, ни эстонских граждан. Об этом во вторник, 16 августа, сообщают местные издания со ссылкой на очевидцев.

«По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница», - передает портал Delfi.

Журналисты считают, что временное закрытие границы связано с тем, что на данный момент в Нарве проводят демонтаж памятника-танка Т-34, а также других советских мемориалов.

Напомним, во вторник, 16 августа, эстонское правительство заявило о решении перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, который находится в поселке Виймси под Таллином. Как писал сайт KP.RU, позже премьер-министр республики Кая Каллас сообщила о планах по переносу еще шесть советских монументов, заявив при этом, что танк-памятник Т-34 демонтируют по соображениям внутренней безопасности.