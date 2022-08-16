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Общество16 августа 2022 10:24

Telegram оштрафован еще на семь миллионов рублей

Telegram оштрафован на семь миллионов рублей за отказ удалять экстремистские каналы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Telegram оштрафован еще на семь миллионов рублей

Telegram оштрафован еще на семь миллионов рублей

Фото: REUTERS

Суд в Москве во вторник, 16 августа, оштрафовал мессенджер Telegram еще на семь миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Telegram признали виновным по статье «Неудаление владельцем сайта или владельцем ресурса информации или интернет-страницы, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«Признать виновным Telegram Messenger Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ)», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в суде.

Протокол составили из-за отказа Telegram удалить несколько экстремистских каналов, в которых были посты о методах саботажа для задержки поездов с военной техникой, а также другие подобные материалы.

Напомним, сегодня, 16 августа, Telegram был оштрафован в размере четырех миллионов рублей за раскрытие данных российских военнослужащих. Как писал сайт KP.RU, мессенджер не удалил бот с личными данными участников специальной военной операции на Украине.