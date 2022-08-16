Telegram оштрафован еще на семь миллионов рублей Фото: REUTERS

Суд в Москве во вторник, 16 августа, оштрафовал мессенджер Telegram еще на семь миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Telegram признали виновным по статье «Неудаление владельцем сайта или владельцем ресурса информации или интернет-страницы, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«Признать виновным Telegram Messenger Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ)», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в суде.

Протокол составили из-за отказа Telegram удалить несколько экстремистских каналов, в которых были посты о методах саботажа для задержки поездов с военной техникой, а также другие подобные материалы.

Напомним, сегодня, 16 августа, Telegram был оштрафован в размере четырех миллионов рублей за раскрытие данных российских военнослужащих. Как писал сайт KP.RU, мессенджер не удалил бот с личными данными участников специальной военной операции на Украине.