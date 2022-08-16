Эстония назвала причину закрытия границ с Россией в Нарве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин заявляет, что ограничения движения на российско - эстонской границе в районе пропускного пункта Ивангород-Нарва связаны с обновлением программных средств. Такое заявление сделала Федеральная таможенная служба.

В ведомстве отметили, что на данный момент граница Эстонии и России в районе Ивангород-Нарва временно закрыта на неопределенный срок, а перевозчикам и гражданам необходимо учитывать данную ситуацию.

Напомним, ранее эстонские издания со ссылкой на очевидцев сообщили, что Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород, где сейчас не пропускают ни российских, ни эстонских граждан. Как писал сайт KP.RU, журналисты предполагали, что временное закрытие границы в данном районе связано с тем, что на данный момент в Нарве проводят демонтаж памятника - танка Т-34, а также других советских мемориалов.