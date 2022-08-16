Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире16 августа 2022 11:28

Военные США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США заявили, что такие испытания «происходили ранее более 300 раз»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военные США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военные США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил. Об этом сказано в заявлении Военно-воздушных сил (ВВС) США.

«Произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой … чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что пуск произвели с базы космических сил США «Ванденберг» в Калифорния во вторник, 16 августа, в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 по московскому времени). В заявлении также говорится о том, что подобные испытания «происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий».

Напомним, Вашингтон перенес запланированные испытания ракеты Minuteman III в начале августа этого года для того, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем.