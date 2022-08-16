Военные США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: REUTERS

Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил. Об этом сказано в заявлении Военно-воздушных сил (ВВС) США.

«Произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой … чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что пуск произвели с базы космических сил США «Ванденберг» в Калифорния во вторник, 16 августа, в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 по московскому времени). В заявлении также говорится о том, что подобные испытания «происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий».

Напомним, Вашингтон перенес запланированные испытания ракеты Minuteman III в начале августа этого года для того, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем.