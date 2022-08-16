Бойцов ВСУ начнут обучать использованию западного оружия в Литве

Литва будет активно обучать украинских военных вести боевые действия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва собирается проводить масштабные курсы для украинских военных специалистов по применению западного оружия. С соответствующим заявлением выступил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"В августе 2022 года мы начинаем пять курсов для украинцев... Без обучения эффективность зарубежного оружия ниже, поэтому мы хотели бы предоставить поддержку именно обучением специалистов. Не вообще людей с нуля, а именно специалистов со специализацией по конкретным вооружениям, которые используют украинцы и литовская армия", - сообщил чиновник в эфире радио LRT.

Ранее попавший в плен командир скандально известного украинского неонацистского батальона "Кракен" Дмитрий Стрельников публично заявил о том, что подавляющее большинство бойцов ВСУ не умеют обращаться с поставляемым Киеву западным оружием.

Более того, многие украинские военнослужащие не обучены тактике ведения боевых действий и не понимают, как вести себя в ходе боев. Все это, как считает Стрельников, свидетельствует о том, что ВСУ точно не сможет одержать победу над российской армией, а неизбежно потерпит сокрушительное поражение.