Дмитрий Кулеба раскрыл свои ключевые задачи на посту главы украинского МИДа Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что занял свой пост ради того, чтобы "завоевать мир". Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

"Когда я еще только стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", - рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

По словам Кулебы, и он сам, и власти Украины в целом ставят перед собой самые амбициозные цели, однако понимают, что добиться их будет крайне непросто.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали стремительно терять поддержку на Западе. В частности, во Франции, по данным местного издания Le Figaro, элиты и местные жители начали терять интерес к событиям на Украине и больше не готовы безоговорочно поддерживать позицию Киева. В первую очередь это может быть связано с тем, что далеко не все действия команды украинского президента Владимира Зеленского находят понимание у европейцев.

*Дмитрий Гордон включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов