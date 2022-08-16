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Политика16 августа 2022 12:57

Глава МИД Украины сообщил, что Киев хочет "завоевать мир"

Дмитрий Кулеба заявил, что перед украинском МИДом стоят крайне амбициозные цели
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Кулеба раскрыл свои ключевые задачи на посту главы украинского МИДа

Дмитрий Кулеба раскрыл свои ключевые задачи на посту главы украинского МИДа

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что занял свой пост ради того, чтобы "завоевать мир". Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

"Когда я еще только стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", - рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

По словам Кулебы, и он сам, и власти Украины в целом ставят перед собой самые амбициозные цели, однако понимают, что добиться их будет крайне непросто.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали стремительно терять поддержку на Западе. В частности, во Франции, по данным местного издания Le Figaro, элиты и местные жители начали терять интерес к событиям на Украине и больше не готовы безоговорочно поддерживать позицию Киева. В первую очередь это может быть связано с тем, что далеко не все действия команды украинского президента Владимира Зеленского находят понимание у европейцев.

*Дмитрий Гордон включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов