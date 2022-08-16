"Газпром" допустил рост цены на газ в Европе зимой выше 4 тысяч долларов за тысячу кубометров

"Газпром" допустил рост цены на газ в Европе зимой выше 4 тысяч доллар за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящий зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дал «Газпром» в Telegram-канале, отметив, что на данный момент на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.

«По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», - заявили в «Газпром».

Тем временем цены на газ в Европе во время торгов во вторник, 16 августа, поднялись выше 2 600 долларов за 1 тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта текущего года, а общий рост стоимости голубого топлива с начала этого дня превышает 13%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Напомним, днем ранее, 15 августа, общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%. Как писал сайт KP.RU, цена газа в Европе на закрытии торгов превысила 2 400 долларов за тысячу кубометров.