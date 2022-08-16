В Херсоне задержаны диверсанты, работавшие на связанную с "Азовом"* организацию

Херсонские власти отчитались о задержании украинских диверсантов Фото: REUTERS

В Херсоне силовики задержали членов организации «Гражданский корпус «Азов*», созданной при одноименном запрещенном в России украинском националистическом батальоне.

По информации ТАСС, члены «Гражданского корпуса Азов*» собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали их в Главное управление разведки украинского Минобороны. По приказу властей Украины они вели слежку за работавшими с РФ представителями местной власти.

Отмечается, что сбор данных был необходим для последующих покушений на чиновников. Ячейка также планировала совершить в Херсоне целый ряд кровавых терактов, сообщили задержанные украинские неонацисты.

Ранее в российский плен попал командир украинского неонацистского формирования "Кракен" Дмитрий Стрельников. Военный сообщил, что его при отступлении бросили собственные же бойцы.

По словам Стрельникова, моральное состояние бойцов ""Кракена" (считается преемником разгромленного "Азова"*) находится на крайне низком уровне, большинство боевиков не горит желанием идти на фронт и сражаться с российской армией. Многие националисты, оказавшись в зоне боевых действий, как можно скорее стараются покинуть ее и дезертируют.

*батальон "Азов" признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена