Канцлер Германии Шольц сообщил о необходимости диалога с Путиным

Олаф Шольц выступил с неожиданным заявлением об отношениях с российским политическим руководством Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, мировым лидерам необходимо поддерживать контакты с Путиным и общаться с ним.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность", - рассказал Шольц в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, которое он дал в ходе поездки в Стокгольм.

При этом немецкий канцлер дал понять, что на данный момент нет никаких оснований говорить о возможной нормализации отношений с Россией в ближайшем будущем (подобные разговоры, по мнению Шольца, можно будет вести лишь по окончании специальной военной операции РФ на Украине).

Ранее Шольц публично отказался идти на поводу у украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал "изолировать всех россиян" от западного мира. Шольц не согласился с продвигаемой Зеленским идеей о тотальном запрете на выдачу гражданам России шенгенских виз.

В ответ Зеленский заявил, что намерен продолжать международное давление на лидеров стран Запада, чтобы они в итоге приняли условия Киева.