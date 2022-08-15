Шольц не поддержал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, нынешние события на Украине не являются "войной российского народа".

"Я считаю, что это не война российского народа, это война [президента РФ Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло.

Канцлер также вновь отметил, что Германия по-прежнему поддерживает санкции против граждан РФ, которые, по мнению властей ФРГ, "несут ответственность за события на Украине" и якобы "получают выгоду от них".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкционных ограничений в отношении России. На обсуждение был вынесен и вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Незадолго до этого министр иностранных дел этой республики Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу.