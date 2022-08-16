Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий

Работу Курской АЭС в полном объеме восстановлена после диверсии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская АЭС вновь работает в плановом режиме после совершенных диверсий на ЛЭП. Информацию об этом распространил "Росэнергоатом".

В сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале концерна, отмечается, что в настоящее время радиационный фон на Курской атомной электростанции не превышает природных фоновых значений.

"С 4 по 12 августа нынешнего года происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС. На Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику", - подчеркивают представители "Росэнергоатома".

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что работавшим по заданию украинских спецслужб диверсантам удалось кратковременно нарушить работу Курской АЭС. Диверсанты подорвали идущие от АЭС линии электропередач, через которые станция питает Курскую область и соседние российские регионы. Сейчас сотрудники ФСБ ведут активные поиски злоумышленников, выполнявших задания киевских силовиков.