Екатерина Мизулина предлагает заблокировать Twitch в РФ к началу учебного года

Сервис Twitch ранее сталкивался с многочисленными претензиями со стороны Роскомнадзора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Роскомнадзор заблокировать доступ на территории страны к площадкам Twitch и Discord. Она уже подготовила официальное обращение в надзорное ведомство.

«Twitch вообще стал рассадником дебилизма и непотребного контента разного рода. Именно через эту платформу чаще всего идут трансляции треш-стримеров и других вырожденцев вроде Даши Корейки», — написала российская общественница в своем телеграм-канале. По ее мнению, от Twitch и Discord исходит огромная угроза, поэтому государство должно вмешаться в ситуацию.

Ранее Роскомнадзор официально обязал все поисковые сервисы (как отечественные, так и зарубежные) маркировать Twitch как нарушителя действующего российского законодательства. Поводом для этого стало нежелание руководства Twitch удалять запрещенную в РФ информацию.

В отношении американского сервиса российскими судами неоднократно принимались решения об административных штрафах, однако Twitch платить их отказывается и удалять запрещенный контент не собирается.