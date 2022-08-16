Аналитик Самиев сравнил кризис в Европе с Великой Депрессией в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что Надвигающийся на Европу кризис не имеет аналогов в истории. Возможно, по мощности его можно будет сравнить с Великой Депрессией в США, отметил специалист.

«Параллельно с кризисом экономическим, мы явно видим мощный энергетический кризис, по крайней мере, в Европе. А также продовольственный, связанный где-то со сбором урожая, где-то с логистикой. Свою роль сыграли и инфляционные факторы. В итоге мы получили сразу три мощных кризиса одновременно», - рассказал он в беседе с Lenta.ru

Именно из-за уникальности текущих событий невозможно предсказать последствия кризиса, добавил эксперт.

Как ранее рассказывал RT, в сложившихся обстоятельствах Европа экстренно принимает меры, направленные на тотальную экономию энергетического сырья. Так, 5 августа страны Евросоюза окончательно утвердили решение сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

Кстати, производитель стали Thyssenkrupp AG использует суда с меньшей осадкой для снабжения своего завода в Дуйсбурге на западе Германии. Другой производитель электроэнергии, Uniper SE, также предупредил, что ему, возможно, придется сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях в стране, так как обеспечить поставки топлива вдоль реки не удается уже сегодня, передает "Пятый канал"

Кстати, как рассказывал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался. Во Франции рекордная жара может уничтожить урожай подсолнечника и фруктов, под угрозой виноградники. Фермерам нечем поливать выжженные зноем поля. Власти в разных европейских странах вводят жесткие ограничения на потребление воды: никаких шлангов для полива огородов, мыть машины запрещено, о бассейнах - забыть…