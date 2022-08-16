Украинские войска обстреливают систему охлаждения Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреливают систему охлаждения реактора ЗАЭС.

"Реактор постоянно нуждается в охлаждении… Несколько десятков выстрелом наносились именно по охлаждающему контору… Он не защищён так, как реактор", — сказал он в эфире «Соловьёв.Live».

Рогов добавил, что выход системы охлаждения приведёт к тому, что реактор перегреется.

Ранее Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один снаряд разорвался в десяти метрах от контейнера.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН заявила, что вызывает вопросы позиция генсека организации Антониу Гутерриша. В частности, Захарова отметила, что глава ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать — чем иначе объяснить проявленное им «безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС». В тот же день замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинения в наш адрес по поводу кризиса вокруг АЭС, пишет, что «это очевидная брехня, даже ООН не верит, никто бредовую украинскую версию, по сути, не поддержал».