Самолет с 40 пассажирами при посадке сломал крыло и шасси в Иркутской области

АН-24 совершил аварийную посадку в Иркутской области. Фото: Восточный МСУТ СК России

Самолет АН-24 с 40 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута в Иркутской области. Об этом сообщает сайт "КП-Иркутск" со ссылкой на информацию Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По информации ведомства, воздушное судно, выполняло рейс "Иркутск – Усть-Кут". Из-за плохих погодных условий при приземлении самолет задел поверхность земли крылом, сломав его, и повредил шасси. Кроме того, АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

На месте происшествия работают представители Следственного Комитета и прокуратуры. Они выясняют обстоятельства и причины инцидента.

Как ранее писал сайт KP.RU, минимум десять самолетов российской стороны не могут улететь из Германии из-за санкций против России. В немецком ведомстве добавили, что девять воздушных судов использовались для деловых визитов, еще один – находится в лизинге у российской авиакомпании.