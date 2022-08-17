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Политика17 августа 2022 7:24

Российские связисты ретранслируют военным ВСУ эфир радио "Жизнь" и призывают их сдаться

Солдатам Незалежной напоминают, что сопротивление бесполезно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сигнал эфира ретранслируют мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр"

Сигнал эфира ретранслируют мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр"

Фото: Кадр видео

Специалисты войск связи Западного военного округа ретранслируют радио "Жизнь" для украинских военных и призывают их сложить оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в среду, 17 августа 2022 года.

В ретрансляции задействованы мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр", которые способны передавать сигнал в радиусе 15 километров.

Помимо традиционных новостей и музыки украинские военнослужащие получают сообщения с призывами сложить оружие.

"Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно, - говорится в сообщении. - Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам".

Однако это не нравится украинским чинам, которые отправляют украинских солдат "на убой", и они пытаются уничтожить мобильные радиокомплекса, выслеживая их с беспилотников, добавили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации Владимир Рогов рассказал, что жители Запорожской области, в том числе подконтрольной Киеву территории, не желают служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, "запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать" за украинского президента Владимира Зеленского.