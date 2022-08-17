Российские связисты ретранслируют военным ВСУ эфир радио "Жизнь" и призывают их сдаться

Сигнал эфира ретранслируют мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр" Фото: Кадр видео

Специалисты войск связи Западного военного округа ретранслируют радио "Жизнь" для украинских военных и призывают их сложить оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в среду, 17 августа 2022 года.

В ретрансляции задействованы мобильные радиокомплексы на базе бронемобиля "Тигр", которые способны передавать сигнал в радиусе 15 километров.

Помимо традиционных новостей и музыки украинские военнослужащие получают сообщения с призывами сложить оружие.

"Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно, - говорится в сообщении. - Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам".

Однако это не нравится украинским чинам, которые отправляют украинских солдат "на убой", и они пытаются уничтожить мобильные радиокомплекса, выслеживая их с беспилотников, добавили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации Владимир Рогов рассказал, что жители Запорожской области, в том числе подконтрольной Киеву территории, не желают служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, "запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать" за украинского президента Владимира Зеленского.