Мелитополь, Запорожская область. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Жители Запорожской области, в том числе подконтрольной Киеву территории, не желают служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

"Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать, - констатировал Рогов. - Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону".

По его словам, "запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать" за украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, Владимир Рогов пообещал, что после освобождения постукраинского пространства будут сняты судимости со всех украинцев, которые отказались воевать за режим президента Владимира Зеленского.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что киевский режим пожертвовал своей территорией и гражданами собственной страны ради борьбы Запада против России. Чиновник также выразил мнение, что НАТО ведет боевые действия против Вооруженных сил России "руками украинцев".