Главный гепатолог Минздрава Богомолов предупредил россиян об угрозе жирового гепатоза печени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области, председатель совета директоров Группы компаний ОМС Павел Богомолов рассказал, какие проблемы с печенью могут возникнуть у, казалось бы, здорового человека.

Принято считать, что цирроз печени и острая печеночная недостаточность - это следствие злоупотребления алкоголем и перенесенные вирусные гепатиты. Но это не совсем верно, часто неправильная пищу приводит к серьезным проблемам.

Печени, также, как и другим органам, не идет на пользу переедание. Нужно избегать переедания в вечернее время, перед отходом ко сну.

Самый простой признак неправильного питания – это лишний вес. Жировые отложения накапливаются в том числе на печени, поджелудочной железе и других органах.

- Одно из самых распространенных заболеваний печени на сегодняшний день в мире - неалкогольная жировая болезнь. Еще ее называют жировой гепатоз. Это заболевание печени при котором происходит изменение структуры тканей, здоровые клетки заполняются жиром, нарушается обменные и окислительные процессы, - рассказывает «Российской газете» врач.

Со временем это приводит к необратимым фиброзным изменениям. Еще одна опасность такой печени заключена в том, что недуг провоцирует образование рака печени, рака молочной железы, рака толстой кишки.

Единственная защита от жирового гепатоза – это здоровый образ жизни, умеренное питание, борьба с лишним весом.

Важную роль играет физическая активность. Даже если человек не страдает ожирением, но имеет минимальную физическую активность, то он подвержен недугу.

А вот принимать в целях профилактики без контроля врача гепатопротекторы, БАДы, травяные настои, проводить "чистки печени" и так далее – не стоит.

Зато можно употреблять малину и гранат. Они благотворно влияют на печень и помогают ее разгрузить, пишет ФАН.

А в жаркую погоду стоит включить в свой рацион цельнозерновые каши, фрукты и овощи. Кроме того, необходимо соблюдать водный баланс и ограничить употребление сладких газированных напитков, сообщает RT.