Арестович раскритиковал украинцев за ненависть к России

Алексей Арестович выступил с неожиданным жестким обращением ко всем гражданам Украины Фото: Кадр видео

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что украинцы, которые ненавидят Россию и русских, «показывают свою слабость и глупость».

"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", - сообщил украинский чиновник в своем телеграм-канале.

Арестович полагает, что укаринцы, выражающие ненависть к гражданам РФ, и ранее "не блистали умом и силой", а теперь - после начала спецоперации - решили, что их "глупость и слабость оправданы".

"Прибавилось только дури. Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать решение для устрицы", – добавил Арестович.

Ранее Арестович публично заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. По его словам, он готов поучаствовать в следующий президентских выборах, но лишь в случае, если нынешний глава государства Владимир Зеленский откажется баллотироваться на второй срок.

Арестович считает, что обладает достаточным рейтингом для того, чтобы бороться за президентский пост, однако конкурировать с Зеленским и выступать на выборах против него он ни в коем случае не намерен.