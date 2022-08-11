"Все говорят про мой безумный рейтинг": Арестович захотел стать президентом Украины Фото: СОЦСЕТИ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост руководителя государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский откажется идти на второй срок.

"Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю <…> Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Арестович также заявил, что считает некорректным разговоры о своих возможных планах на выборы, пока Зеленский является президентом Украины.

В сентябре 2021 года Зеленский прокомментировал вопрос о своем возможном участии в новых президентских выборах на Украине. По его словам, он лучше выполнит все свои общения за один срок, и после уедет отдыхать.

Ранее Арестович заявил, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам требуется минимум 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) - больше, чем сейчас обещают предоставить Британия и США.