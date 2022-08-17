Австралия забрала у России участок под строительство нового здания посольства

Австралия забрала у России землю, выделенную под строительство нового здания посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Австралии приняли решение аннулировать арендное соглашение с Россией, согласно которому Москве выделили участок под строительство нового здания посольства в Канберре. Об этом сообщает Национальное столичное управление.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", - уточнили в ведомстве.

Напомним, договор об аренде был заключен еще в декабре 2008 года, а разрешение на строительство выдано в 2011-м. Вопреки планам завершить стройку за три года, здание не возвели и к сегодняшнему дню.

Этот факт Австралия и привела в качестве аргумента для соответствующего решения. В частности, в вердикте говорится, что долгострой "нарушает общую эстетику" территории. Российской стороне дали 20 дней, чтобы очистить участок.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о начале первой за десять лет проверки боевой готовности вооруженных сил страны. Как уточнил глава правительства, проверка нужна для "защиты нации и предотвращения конфликтов", а также на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".

Альбанезе заявил, что предстающий смотр подготовит страну "к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций".