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Происшествия17 августа 2022 9:33

Глава Крыма предупредил об угрозе новых взрывов в Джанкойском районе

Зафиксировано два тлеющих очага возгорания
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В Джанкойском районе сохраняется угроза новых взрывов из-за тлеющих очагов возгорания на участке, где произошла детонация боеприпасов. Об этом рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 17 августа 2022 года.

"Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть риски возгорания и детонации", - уточнил Аксенов.

Руководитель республики добавил, что тушение пожара продолжается. В нем задействован вертолет, который берет воду из Крымского канала. По оценке главы Крыма, возгорание удастся ликвидировать к 14:00 по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, в министерстве обороны России сообщили, что склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал из-за диверсии. По данным ведомства, повреждения получили электростанция, железнодорожное полотно, линия электропередачи (ЛЭП), а также ряд жилых домов.