Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за требование усилить антироссийские санкции

Владимир Зеленский всеми силами пытается заручиться поддержкой Эммануэля Макрона Фото: REUTERS

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к главе Франции Эммануэлю Макрону об усилении санкций против России из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

«Ах, да, все из-за АЭС, которая находится под контролем РФ и по которой наносятся точечные артиллерийские удары. Но в публикации нужно добавить информацию о том, кто обстреливает ЗАЭС», — написал француз Николас ван Ортен в комментариях на странице газеты в сети микроблогов Twitter.

«Будем надеяться, что [западные лидеры] скажут ему прекратить бомбить ЗАЭС, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию», — выразил надежду читатель Le Figaro Николас Трент.

Сам Макрон на призывы Зеленского пока официально не отреагировал и о расширении санкций против РФ не заявлял.

Ранее Зеленский уже попытался добиться расширения антироссийских санкций, предложив ввести "тотальную изоляцию россиян" от западного мира. По его словам, выдачу шенгенских виз гражданам РФ необходимо ограничить.

Зеленский полагает, что подобное решение должны принять все европейские лидеры, а также руководители всех стран, которые ввели санкции против РФ. Однако пока западные политики (в том числе, и французский президент Макрон) требования Зеленского не поддерживают и на столь радикальные шаги идти не планируют.