Шольц оценил инициативу по запрету выдачи виз россиянам Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил предложение по введению запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Глава немецкого правительства заявил, что с трудом представляет реализацию подобной инициативы, отметив, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не граждане страны. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», - отметил он.

Шольц напомнил, что Европейский союз уже вводил санкционные ограничения в отношении поддерживающих власть олигархов из России. «Мы это, наверняка, будем продолжать», - добавил немецкий канцлер.

Напомним, на сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва приостановили выдачу туристических виз российским гражданам. Накануне глава эстонского правительства Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Как писал сайт, KP.RU, предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций ЕС.