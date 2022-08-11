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В мире11 августа 2022 10:28

Шольц оценил инициативу по запрету выдачи виз россиянам

Шольц с трудом представляет введение запрета на выдачу виз россиянам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шольц оценил инициативу по запрету выдачи виз россиянам

Шольц оценил инициативу по запрету выдачи виз россиянам

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил предложение по введению запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Глава немецкого правительства заявил, что с трудом представляет реализацию подобной инициативы, отметив, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не граждане страны. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», - отметил он.

Шольц напомнил, что Европейский союз уже вводил санкционные ограничения в отношении поддерживающих власть олигархов из России. «Мы это, наверняка, будем продолжать», - добавил немецкий канцлер.

Напомним, на сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва приостановили выдачу туристических виз российским гражданам. Накануне глава эстонского правительства Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Как писал сайт, KP.RU, предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций ЕС.