Финляндия не собирается аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия не собирается аннулировать уже выданные российским гражданам шенгенские визы. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в ходе совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Эстонии Урмасом Рейнсалу в Хельсинки.

«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», - заявил глава Министерства иностранных дел Финляндии.

Напомним, днем ранее, 16 августа, в финском внешнеполитическом ведомстве объявили об уменьшении количества выдаваемых российским гражданам туристических виз, отметив, что приоритет будут отдавать российским заявителям, которые намерены посетить страну по семейным обстоятельствам, а также по учебе или работе.

Позже в министерстве уточнили, что с начала сентября 2022 года Финляндия в два раза сокращает количество принимаемых от россиян заявлений на шенгенские визы - до 500 в день, но не намерена ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжит принимать заявления по семейным обстоятельствам.