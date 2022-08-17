Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего украинскими войсками

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский собирается сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 17 августа, сообщил украинский информационно-новостной портал «Телеграф».

«Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту… Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», - сообщает портал со ссылкой на источники, которые заявляют, что кандидатура на место главнокомандующего уже есть.

По данным издания, место Залужного может занять нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Уточняется, что сам главнокомандующий украинской армией не очень рад перспективе оказаться в Министерстве обороны страны.

«Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента», - отмечают в статье.

Напомнив, на сегодняшний день министерство обороны Украины возглавляет Алексей Резников, который накануне рассказал подробности договора Киев и Вашингтона, подразумевающий, что украинская сторона не будет использовать поставленное западное оружие по объектам на территории России, однако ограничение не будет распространяться на Крым и Донбасс.