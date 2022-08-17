Аграрии в России смогут получить льготные кредиты до 5% на производство и переработку сырья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России ввело специальные льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сырья, а также покупку рефрижераторов. Об этом в среду, 17 августа, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет, и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано», - заявил глава правительства на заседании кабмина.

Мишустин отметил, что упрощение доступа к льготным кредитам поможет бизнесу, работающему в сфере агропромышленного комплекса (АПК), наращивать выпуск продукции. Премьер-министр РФ также заявил, что в данном постановлении были учтены все запросы агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность страны.

Напомним, сегодня, 17 августа, Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%. Как писал сайт KP.RU, данные средства предусмотрены для закупки оборудования, запуска новых производств, а также капитального ремонта производственных помещений.