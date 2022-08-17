Очередная атака ВСУ привела в шок жителей Донецка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опубликованы кадры последствий нового обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Видео публикует "Пятый канал".

«Так страшно было, что весь дом ходуном ходил. Стекла сыпались — во дворе полно, люди кричат. Кто-то кричит: „Забери ребенка“ — слышно было на улице. Просто ужас какой-то был. Это невозможно больше терпеть», — рассказала женщина.

Она уточнила, что пока все происходило, со стола упал чайник. Собеседница до сих пор не может прийти в себя. Ее сын пошел защищать Донбасс, а дома его ждут жена и дети. Пенсионерка отметила, если бы она была моложе, то сама пошла бы помогать бойцам.

Ранее сообщалось, что в ДНР зарегистрировано уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на противопехотных минах «Лепесток», которые сбросили на город украинские боевики, передают "Известия".

Как ранее рассказывал ФАН, командир отделения сержант Роман Ткачев, действуя в головном дозоре механизированной колонны, обнаружил в одном из ответвлений автомобильной дороги две боевые машины пехоты и около 20 украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, готовивших нападение на российскую колонну. Умело руководя действиями экипажа боевой машины, Роман уничтожил две вражеские боевые машины пехоты и часть живой силы противника.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.