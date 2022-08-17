Военная спецоперация на Украине 17 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 августа 2022 года.

В Херсоне силовики задержали членов организации «Гражданский корпус «Азов*», созданной при одноименном запрещенном в России украинском националистическом батальоне. Члены «Гражданского корпуса Азов*» собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали их в Главное управление разведки украинского Минобороны. По приказу властей Украины они вели слежку за работавшими с РФ представителями местной власти.

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.

Российская авиация вывела из строя порядка 50 украинских националистов ударами по командно-наблюдательному пункту и пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады украинских войск. По данным министерства обороны, в результате ударов ранения получили до 30 противников. Еще более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено.

*признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена