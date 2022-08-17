Сенатор Джабаров пообещал страшный ответ на попытки Украины разрушить Крымский мост Фото: Росавтодор

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать.

"Угроза появилась из-за успехов российской армии. Даже главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный признал, что Россия наступает по всем фронтам. Поэтому появились такие "экзотические" предложения: уничтожить Крымский мост, взорвать Курскую АЭС и так далее", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Напомним, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост. По его мнению, мост, соединяющий Крым с остальной частью России, «незаконный». Кроме того, Подоляк отметил большое военное значение транспортной артерии, передает RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия берёт на заметку угрозы со стороны Украины в отношении Крымского моста, такие планы Киева потерпят крах.Лавров выразил надежду, что в Киеве помимо политиков, делающих безответственные заявления, есть ещё военные, которые "соображают" и могут оценить риски, информирует Life.ru

Кстати, "Комсомольская правда" рассказывала, как защищен Крымский мост. Так, строение охраняется от нападений сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1", "Тор" и другими.