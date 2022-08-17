22 человека погибли в результате ДТП с автобусом в Марокко

Двадцать два человека погибли, более 30 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом около города Хурибга в центральной части Марокко.

Как передает электронный портал Hesspress, перевернулся наполненный людьми автобус, который следовал по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль.

«Число погибших в ДТП с автобусом возросло до 22, 32 человека получили ранения и переломы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети», - говорится в издание.

Отмечается, что для устранения последствий ДТП власти мобилизовали силы Королевской жандармерии и Гражданской обороны. Пострадавшие были переведены в региональную больницу Хасана II в Хурибге, а тела погибших были переданы в морг. На данный момент следователи выясняют причины инцидента.

Напомним, месяц назад микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек, двое из которых были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.