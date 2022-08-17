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Политика17 августа 2022 19:00

ВСУ выпустили по Запорожской АЭС не менее шести снарядов

В администрации Запорожской области рассказали об очередном обстреле АЭС
Мария ПАВЛОВА
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, выпущено не менее шести снарядов, сообщил Рогов.

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, выпущено не менее шести снарядов, сообщил Рогов.

Фото: REUTERS

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС в среду 17 августа. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений», - цитирует Рогова РИА Новости.

Представитель администрации добавил, что попаданий по ЗАЭС не было, станция работает в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Энергодаре задержали двоих работников АЭС, которые корректировали огонь украинской артиллерии. Наводчикам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что случится, если ракета попадет в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU эксперт.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.