ВСУ выпустили по Запорожской АЭС не менее шести снарядов

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, выпущено не менее шести снарядов, сообщил Рогов. Фото: REUTERS

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС в среду 17 августа. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений», - цитирует Рогова РИА Новости.

Представитель администрации добавил, что попаданий по ЗАЭС не было, станция работает в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Энергодаре задержали двоих работников АЭС, которые корректировали огонь украинской артиллерии. Наводчикам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что случится, если ракета попадет в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU эксперт.

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