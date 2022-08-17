Украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области Фото: REUTERS

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области.

«Достоверно известно, что вблизи населённого пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псёл и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал он.

Он подчеркнул, что ВСУ планируют обвинить Россию в неизбирательных ударах, а также широко осветить эту провокацию в украинских и западных СМИ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины заминировали мост в Запорожской области. Украинские войска планируют взорвать переправу с целью обвинения в этом российских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.