WE: Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из уважения к России

Сотрудничество России и Индии продолжилось вопреки давлению США Фото: REUTERS

Индия подорвала "главные интересы внешней политики" Соединенных Штатов, отказавшись осудить спецоперацию на Украине из "странного уважения" к России. Об этом пишет в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган.

Он обратил внимание, что Москву и Нью-Дели до сих пор связывают тесные политические и экономические отношения. И даже давление Вашингтона не привело к их разрыву.

"Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине", - констатировал Роган.

По его оценке, такие действия "подрывают главные интересы внешней политики США", в том числе в области "противодействия основным противникам Вашингтона".

Роган заключил, что сотрудничество России и Индии сильно влияет на ситуацию в мире.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Нина Масих заявила, что Индия резко увеличила импорт удобрений из России и сорвала план США по изоляции Москвы.

Так, с апреля по июнь индийская сторона закупила у России рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений, а также нарастила поставки угля и подсолнечного масла. Всего Нью-Дели импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.