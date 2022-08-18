Умер Калин-оол Кужугет, ученый-геолог и дядя министра обороны РФ Сергея Шойгу

Умер Калин-оол Кужугет, дядя министра обороны Сергея Шойгу. Фото: социальные сети.

Первый ученый-геолог Тувы Калин-оол Кужугет умер на 86-м году жизни. Об этом в четверг 18 августа сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Пришла горестная весть. Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет», - написал Ховалыг в своем Telegram.

Калин-оол Кужугет приходится дядей министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Калин-оол Кужугет участвовал в работах по расширению и прогнозированию минерально-сырьевого потенциала Тувы, организовал в Туве подготовку специалистов по горному делу и геологии. Руководил Кызылским политехническим техникумом, министерством природных ресурсов Тувы. Кужугет оставил богатейшее научное наследие, отметил Владислав Ховалыг, выразив глубокие соболезнования семье Кужугет, Шойгу, всем родным, близким, коллегам ученого.